AKTIE IM FOKUS: Covestro freundlich - Morgan Stanley stuft ab und DZ Bank hoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Einer Abstufung der Covestro -Aktie durch die Investmentbank Morgan Stanley steht am Dienstag eine Hochstufung durch die DZ Bank gegenüber. Morgan Stanley strich die Kaufempfehlung, die DZ Bank wartete mit einem neuen Kaufvotum auf.

Beim Covestro-Kurs setzte sich am Mittag eine freundliche Tendenz durch mit einem Aufschlag von 0,7 Prozent. Vorausgegangen war dem allerdings ein Kursrückgang von knapp 18 Prozent seit dem Zwischenhoch von Anfang Februar.

Während Analyst Charles Webb von Morgan Stanley mit einem erheblichen Überangebot am Markt bis spät in das zweite Halbjahr hinein argumentierte, stellte Peter Spengler von der DZ Bank auf steigende Preise für wichtige Produkte des Chemiekonzerns im ersten Quartal ab. "Wir erwarten, dass dieser positive Trend über die nächsten Quartale an Dynamik gewinnen wird", prognostizierte der Experte./bek/jha/