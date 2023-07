AKTIE IM FOKUS: Casino mit Gegenbewegung - Hoffnung auf größere Kapitalspritze

Weitere Suchergebnisse zu "Casino Guichard":

PARIS (dpa-AFX) - Die Aktie des angeschlagenen französischen Einzelhandelskonzerns Casino Guichard-Perrachon hat sich am Dienstag in Hoffnung auf eine größere Kapitalspritze von Investoren deutlich erholt. Zuletzt gewann der Wert über 17 Prozent auf 4,62 Euro. In den vergangenen Tagen hatte sich die Aktie im Vergleich zu den Hochs aus dem Juni halbiert wegen der Angst vor einer finanziellen Schieflage.

Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, hat der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky den Umfang seiner angebotenen Investition erhöht. Er konkurriert dabei mit einer Investorengruppe um den französischen Milliardär Xavier Niel. Dabei sei die vorgeschlagene Kapitalspritze von Kretinsky und seinen Partnern nun mehr als doppelt so hoch wie die der konkurrierenden Gruppe, betonten die Analysten der Investmentbank Bryan Garnier. Er müsse die französische Regierung allerdings von seinen Absichten überzeugen, da es bei dem Konzern um rund 55 000 Stellen gehe.

Hier sei die französische Gruppe um Niel im Vorteil, so die Analysten von Bryan Garnier. Unabhängig davon, wer letztlich die Kontrolle gewinne, dürften einschneidende Veränderungen in der Konzernstruktur durch Abspaltung von Unternehmensteilen aber unvermeidlich sein, da der bestehende Restrukturierungsplan für den Konzern auf gewagten Annahmen beruhe./mf/tih/men