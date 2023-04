AKTIE IM FOKUS: Borussia Dortmund mit Kurssprung - Meisterschaftschancen steigen

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Übernahme der Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga ist am Montag auch sehr zur Freude für die Anleger von Borussia Dortmund (BVB). Der Kurs zog um 4,9 Prozent auf 4,285 Euro an nach dem 4:0 Sieg gegen Eintracht Frankfurt, der es dem Fußballclub am Samstag ermöglichte, am bisherigen Tabellenführer Bayern München vorbeizuziehen. Die Aktien erreichten damit ihr höchstes Niveau seit Anfang März.

Fünf Spieltage vor Saisonende hat Dortmund nun einen Punkt Vorsprung vor dem Serienmeister aus Müchen. Nach zehn Meisterschaften der Bayern in Folge steigen damit die Chancen, dass Dortmund nach 2012 erstmals wieder die Meisterschale erhalten könnte./tih/mis