AKTIE IM FOKUS: Boeing nach Hochstufung mit Auftrieb - Chartbild positiv

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Boeing-Aktien haben am Montag nach einer positiven Analysten-Einschätzung ihre seit Ende Oktober laufende Rally fortgesetzt. Knapp eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street gewannen sie als bester Wert im ebenfalls steigenden Leitindex Dow Jones 4,6 Prozent auf 217,57 Dollar.

Sie haben seit ihrem Ende Oktober erreichten tiefsten Stand seit Anfang Dezember 2022 nun schon um fast ein Viertel zugelegt und stehen derzeit außerdem klar über der 200-Tage-Linie, die als Indikator für den längerfristigen Trend viel Beachtung findet.

Von ihren Kursverlusten in der Zeit seit dem Jahreshoch von Anfang August bis Ende Oktober haben sie aktuell rund 62 Prozent aufgeholt. In der Charttechnik gilt dieses sogenannte Retracement an der 61,8-Prozent-Marke als positives Kurssignal.

Auftrieb gab den Papieren zum Wochenauftakt eine von der Deutschen Bank ausgesprochene Kaufempfehlung für die Papiere des Flugzeugbauers. Analyst Scott Deuschle geht in seiner aktuellen Studie davon aus, dass seine These über beschleunigte Flugzeugauslieferungen noch länger Bestand haben wird.

Sollte dies so sein, dann sollte laut ihm eine positive Wende für die Schätzungen zum freien Barmittelfluss folgen. Dies sollte dann auch die Aktien antreiben./ajx/zb