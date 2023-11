AKTIE IM FOKUS: Birkenstock erstmals seit IPO über Ausgabepreis von 46 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktionäre von Birkenstock haben am Mittwoch Grund zur Freude: Erstmals seit dem Börsengang (IPO) vor gut anderthalb Monaten schafften es die in New York gelisteten Anteilscheine des Sandalenherstellers über den Ausgabepreis von 46 US-Dollar. Zuletzt stand ein Plus von 1,5 Prozent auf 46,05 Dollar zu Buche.

Nach dem ernüchternden Sprung auf das Parkett war es für die Papiere schnell bis auf 36 Dollar nach unten gegangen. Von hier aus arbeiteten sie sich langsam aber stetig wieder nach oben - auch begünstigt von der November-Rally an den Märkten, aber immer wieder mit Rückschlägen. Erst am Dienstag nahmen sie ordentlich Fahrt auf, woran sie zur Wochenmitte anknüpften./gl/he