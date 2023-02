AKTIE IM FOKUS: Bessere Aussichten treiben Siemens Healthineers auf Juni-Hoch

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gut gelaunte Anleger haben am Donnerstag die besseren Aussichten für Siemens Healthineers honoriert. Die Papiere des Medizintechnikers erreichten den höchsten Stand seit Juni 2022 und gewannen als stärkster Wert im Leitindex Dax zuletzt 6,9 Prozent auf 52,60 Euro. Der Dax befand sich mit plus 1,4 Prozent ebenfalls deutlich im Aufwind.

Die jüngsten Quartalszahlen des Medizintechnikers spielten für den Kurszuwachs wohl eine etwas geringere Rolle als der Ausblick auf die weitere Geschäftsentwicklung. Ein Händler bezeichnete die Zahlen als durchwachsen, mit einem besseren Umsatz, aber einem schlechteren Gewinn. Am Ausblick habe sich erst einmal nichts verändert, dies wertete er positiv.

Analyst David Adlington von JPMorgan schrieb in einer aktuellen Studie, dass das Zahlenwerk von Healthineers zwar ein weiteres schwaches im Sektor sei, die Schwäche aber letztlich überwiegend auf Lieferkettenprobleme zurückgehe. Die Lieferkettensituation sollte sich von nun an aber verbessern. Adlington votiert weiter mit "Overweight" bei einem Kursziel von 62,10 Euro, sieht also für den Kurs damit noch 18 Prozent Luft nach oben.

Auch das Management um Vorstandschef Bernd Montag zeigte sich optimistisch für die weitere Entwicklung und verwies dabei unter anderem auf einen robusten Auftragseingang im ersten Quartal./ajx/jha/