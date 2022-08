AKTIE IM FOKUS: Aveva steigen - Kreise: Schneider Electric erwägt Komplettkauf

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Aveva sind am Mittwochmittag - getrieben von Übernahmefantasie - in London auf plus 15 Prozent nach oben geschnellt. Der französische Elektrotechnikkonzern Schneider Electric erwägt eine Komplettübernahme des Softwareanbieters, an dem er bereits rund 60 Prozent hält, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen schrieb. Schneider-Aktien notierten zuletzt 0,4 Prozent im Plus. Aveva war in den vergangenen Monaten am Aktienmarkt deutlich unter Druck geraten, was einen Kauf attraktiver macht./mis/edh

