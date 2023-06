AKTIE IM FOKUS: Auto1 auf Hoch seit Mitte Januar - Carvana gibt kräftige Impulse

Weitere Suchergebnisse zu "AUTO1 Group":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Auto1 haben vor dem Wochenende weiter von einem starken Ausblick des Branchenkollegen Carvana aus den Vereinigten Staaten profitiert. Nach einem Kursplus von zwei Prozent am Donnerstag gewannen die Anteile des deutschen Autohändlers am Freitag an der Spitze des SDax bis zu 9,2 Prozent hinzu auf 8,90 Euro. Sie sind nun wieder zurück auf dem höchsten Stand seit Mitte Januar, und liegen knapp über der exponentiellen 200-Tage-Linie.

Die US-Gebrauchtwagenplattform Carvana erwartet für ihr zweites Quartal aufgrund gesenkter Kosten ein bereinigtes positives operatives Ergebnis von mehr als 50 Millionen US-Dollar. Analysten seien dagegen im Schnitt von einem Verlust von 6 Millionen Dollar ausgegangen, sagte ein Händler und verwies auf den Kursanstieg der Carvana-Aktie am Vortag im NYSE-Handel von 56 Prozent.

"Die Auto1 Group profitiert auch von der wieder anziehenden Nachfrage nach Gebrauchtwagen", ergänzte Marktexperte Andreas Lipkow. "Nachdem sich die Stimmung nach dem rasanten Wachstum in den Jahren 2021 und 2022 merklich abgekühlt hatte, bessert sie sich nun wieder." Damit rückten auch die Plattformbetreiber erneut stärker in den Fokus der Investoren./ck/ag