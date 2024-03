AKTIE IM FOKUS: Auto1 an SDax-Spitze - Unternehmenschef kauft Aktien

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Auto1 haben sich am Mittwoch etwas gegen ihre monatelange Talfahrt gestemmt. Die Papiere des Autohändlers zogen bis zum Handelsschluss um 12 Prozent auf 4,207 Euro an und setzten sich damit an die Spitze des SDax . Der Nebenwerteindex legte moderat zu.

Analyst Pal Skirta vom Bankhaus Metzler verwies als Antrieb zum einen auf den Kauf von Aktien durch den Vorstandschef Christian Bertermann. Dies bekräftige dessen Vertrauen in den zukünftigen Erfolg von Auto1. Der Aktienkurs des Unternehmens ist seit Anfang 2021 um rund 92 Prozent eingebrochen.