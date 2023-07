AKTIE IM FOKUS: Aixtron nach Prognoseerhöhung auf Hoch seit Jahrtausendwende

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein optimistischerer Ausblick hat die Aktien von Aixtron am Donnerstag auf ein Hoch seit dem Jahr 2000 getrieben. Analystin Olivia Honychurch vom Investmenthaus Jefferies schrieb in einer ersten Einschätzung von einem starken Zahlenwerk für das zweite Quartal des Chip-Ausrüsters. So liege der Auftragseingang um acht Prozent über der Markterwartung. Die höheren Jahresziele des Unternehmens für 2023 lägen noch über ihren Annahmen und seien Ausdruck der gegenwärtig starken Geschäftslage.

Für die Aktien ging es am Vormittag an der MDax -Spitze um gut zwölf auf 34,72 Euro nach oben. Damit ließen sie das Hoch von knapp über 34 Euro aus dem Jahr 2011 hinter sich und erklommen den höchsten Stand seit 23 Jahren. Zuletzt notierten die Papiere noch gut elf Prozent höher.

2011 hatte eine vom LED-Boom getriebene Rally ein jähes Ende gefunden. LED-Hersteller hatten von Ausrüstern wie Aixtron mehr Maschinen geordert als sie am Ende kurzfristig brauchten, die Nachfrage sank.

Nach einer längeren Durststrecke - unterbrochen nur durch den gescheiterten Übernahmeversuch durch ein chinesisches Unternehmen - profitiert Aixtron nun schon eine Weile von der wachsenden Nachfrage nach Maschinen zur Herstellung moderner, energieeffizienter Halbleiter auf Basis von Siliziumkarbid und Galliumnitrid.

So bauen große Chipkonzerne ihre Kapazitäten in diesem Bereich aktuell stark aus, weil die Nachfrage nach besonders leistungsfähigen Elektronikchips im Zuge der weltweiten Digitalisierung, der Elektromobilität und der Energiewende weiter wächst und westliche Länder ihre Abhängigkeit von China verringern wollen.

Seit Ende 2019 haben die Aixtron-Papiere bereits gut 260 Prozent gewonnen. Jefferies-Analystin Honychurch bleibt zuversichtlich, dass die Entwicklung andauern wird. Sie setzt ein Kursziel von 45 Euro an./mis/ngu/jha/