AKTIE IM FOKUS: Airbnb mit Kurssprung - Reisegeschäft belebt sich

NEW YORK (dpa-AFX) - Das sich belebende Reisegeschäft hat am Mittwoch die Anleger von Airbnb überzeugt. Der Unterkunft-Vermittler überraschte mit seinen Quartalszahlen positiv. Dies ließ den Kurs um 12,3 Prozent nach oben springen. Die Papiere erreichten mit knapp 136 US-Dollar das höchste Niveau seit Mai 2022.

Die Unterkünfte-Plattform profitierte von der Rückkehr der Auslands- und Städtereisen nach der Corona-Pandemie, wie die am Vorabend nachbörslich vorgelegten Zahlen zeigten. Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 24 Prozent auf 1,9 Milliarden Dollar. Der Gewinn sprang von 55 auf 319 Millionen Dollar nach oben.

Laut dem Experten John Colantuoni von Jefferies Research ist jedoch das operative Ergebnis (Ebitda) die größte Überraschung - gemeinsam mit dem Umsatzausblick auf das laufende Quartal, in dem Airbnb weiter eine starke Nachfrage sieht. Für 2023 sagte das Unternehmen einen Umsatz von 1,75 bis 1,82 Milliarden Dollar voraus und lag damit über den Erwartungen der Analysten.

Die Analysten erhöhten nun reihenweise ihre Kursziele, der Jefferies-Experte etwa auf 155 Dollar. Ein noch höheres Ziel nannte am Mittwoch nur die Credit Suisse mit 160 Dollar, wenngleich das Votum hier nur "Neutral" lautet. Gemessen am Kurs von 134 Dollar, den die Aktien am Mittwoch zuletzt aufwiesen, verspricht dies Potenzial.

Andere Analysten liegen mit ihren Kurszielen nur mäßig über dem aktuellen Kursniveau, darunter die Bank of America mit 145 Dollar. Deren Experte Justin Post lobte zwar den starken Jahresauftakt, er rechnet aber mit nachlassenden Buchungen. Der größte Pessimist bleibt der Goldman-Sachs-Experte Eric Sheridan mit einem Kursziel, das bei einem bestätigten Verkaufs-Votum nur 98 Dollar lautet.

Der bislang gute Lauf in diesem Jahr erhielt am Mittwoch mit den Kursgewinnen seine Fortsetzung. Inzwischen haben die Airbnb-Aktien in diesem noch jungen Jahr 58 Prozent an Wert gewonnen. Im Nasdaq-100-Index folgen sie damit direkt auf den größten Gewinner Tesla ./tih/ajx/jha/