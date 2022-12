AKTIE IM FOKUS: Adidas und Puma vorbörslich stark - Nike überzeugt die Anleger

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke Vorgaben vom US-Konkurrenten Nike sind am Mittwoch vorbörslich auch verlockend für die Adidas - und Puma -Anleger. Die Titel der beiden deutschen Sportartikelkonzerne stiegen im Tradegate-Handel verglichen mit dem Xetra-Schlusskurs um 3,3 und 3,7 Prozent. Laut dem RBC-Experten Piral Dadhania hat Nike mit den Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal, die am Vorabend nach US-Börsenschluss vorgestellt wurden, die Erwartungen auf breiter Basis übertroffen. Im nachbörslichen New Yorker Handel katapultierte dies die Nike-Aktien um fast 13 Prozent nach oben.

Ein Börsianer betonte, Nike habe mit seinem Umsatzwachstum in einem Zeitraum von mehr als zehn Jahren das beste Quartal hingelegt. Analyst Randal Konik von Jefferies zeigte sich auch überzeugt von der Entwicklung der Bruttomarge des US-Sportartikelherstellers. Der für Adidas und Puma zuständige Jefferies-Kollege James Grzinic lobte die Erkenntnis, dass eine starke Nachfrage dazu beiträgt, die Probleme von Nike mit hohen Lagerbeständen abzufedern. Dies lasse auch positive Rückschlüsse auf Adidas und Puma zu, so der Experte./tih/jha/