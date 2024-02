AKTIE IM FOKUS: Adesso bauen Gewinne aus - Geschäftszahlen treiben weiter an

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des IT-Dienstleisters Adesso haben am Montag nahtlos an die Kursgewinne vom Freitag im späten Handel angeknüpft. Sie gewannen am Vormittag 6,3 Prozent auf 105,40 Euro. Am Freitag hatte das Unternehmen kurz vor Xetra-Schluss Geschäftszahlen veröffentlicht. Der Kurs hatte daraufhin um 4,3 Prozent zugelegt und nur knapp unter dem Tageshoch geschlossen.

Der Mittelwert der von Adesso für 2024 in Aussicht gestellten operativen Gewinnspanne (Ebitda) liege um 6 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Henrik Paganetty vom Investmenthaus Jefferies. Trotz eines schwierigen konjunkturellen Umfelds sei das Unternehmen positiv gestimmt hinsichtlich der Wachstumsaussichten im IT-Sektor und einer andauernden Nachfrage in Sachen Digitalisierung./bek/mis