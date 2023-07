AKTIE IM FOKUS: About You begeistert mit Profitabilität und Kurssprung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine unerwartete Profitabilität im ersten Geschäftsquartal versetzt am Mittwoch die Anleger von About You in Feierlaune. Die Papiere des Online-Modehändlers sprangen im frühen Xetra-Handel um ein Viertel nach oben. Der Kurs durchbrach eine Vielzahl von Chartindikator-Linien, zu guter Letzt auch die 200-Tage-Linie als Wegweiser für den langfristigen Trend.

Das Unternehmen erzielte nach eigenen Angaben im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres (per Ende Februar) ein positives bereinigtes Betriebsergebnis (Ebitda). Laut einem Händler war das zurückliegende Jahresviertel zwar ein schwieriges, aber About You sei in der Lage gewesen, die operativen Kosten zu senken. Die Stellschraube seien vor allem die Aufwendungen für das Marketing gewesen. In der Folge sei die operative Gewinnschwelle erreicht worden - dies genieße wohl Priorität.

Der Baader-Bank-Analyst Volker Bosse verwies auf die Aussage des Unternehmens, dass die Gewinnschwelle schneller erreicht worden sei als gedacht. Die Umsatzentwicklung bezeichnete er als im Rahmen der Erwartungen, während das operative Ergebnis die Annahmen deutlich übertroffen habe. Bemerkenswert sei noch, dass das Wachstum in den deutschsprachigen Ländern mit etwa vier Prozent höher gewesen sei als bei dem ungleich größeren Wettbewerber Zalando. Auch dessen Papiere zogen am Mittwoch um fast fünf Prozent an.

Statt eines im Analystenkonsens erwarteten operativen Verlustes von mehr als 16 Millionen Euro habe der Online-Modehändler einen Gewinn von gut 4 Millionen Euro eingefahren, bezifferte Goldman-Sachs-Analyst Richard Edwards in einer ersten Reaktion die positive Überraschung genauer. Auch er verwies als Hauptgrund auf deutlich niedrigere Ausgaben für das Marketing und die Verwaltung. Henrik Paganetty von Jefferies verwies obendrein als gute Nachricht auf einen positiven freien Barmittelzufluss (Free Cashflow).

Durch den Kurssprung am Mittwoch steuern die Papiere auf den größten Tagesgewinn der zweijährigen Börsengeschichte zu. Ein Anstieg um ein Viertel ist auch für eine üblicherweise schwankungsanfällige Aktie wie About You außerordentlich viel. Mehr als eine schwungvolle Erholung ist der Kurssprung letztlich aber nicht: Seit dem 2021 früh erreichten Rekord von knapp 27 Euro war der Kurs im Tief um 84 Prozent eingebrochen. Das bisherige Tief stammt mit 4,27 Euro aus dem Mai./tih/bek/ngu