AKTIE IM FOKUS 2: Höheres mittelfristiges Profitabilitätsziel treibt Jenoptik an

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Angehobene Ziele für die Profitabilität haben am Freitag Anleger an der Börse von Jenoptik überzeugt. Die Aktien gewannen am späteren Vormittag 4,20 Prozent auf 25,80 Euro und waren damit Spitzenwert im MDax für mittelgroße Werte. Zudem setzten sie sich weiter nach oben von der gleitenden 90-Tage-Linie ab. Diese signalisiert den mittelfristigen Trend der Aktie und liegt aktuell bei etwas unter 24,60 Euro.

Beim Umbau des Technologiekonzerns hin zu einem reinen Photonikkonzern kam Jenoptik besser voran als gedacht. Daher soll die operative Marge bis 2025 nun bei 21 bis 22 Prozent liegen, nach zuvor angepeilten rund 20 Prozent. Das Umsatzziel blieb mit rund 1,2 Milliarden Euro unverändert. "Positiv", konstatierte ein Händler, "denn der Ausblick ist ergebnisseitig etwas besser als der aktuelle Bloomberg-Konsens". Gemeint ist damit die von der Nachrichtenagentur Bloomberg veröffentlichte durchschnittliche Analystenschätzung zur operativen Marge.

Der Technologiekonzern habe noch vor dem Beginn des Kapitalmarkttages einen kurzen Überblick über seine Strategie gegeben. Der Fokus liege auf Wachstum aus eigener Kraft und damit darauf, das bisherige Umsatzziel von 1,2 Milliarden Euro im Jahr 2025 zu erreichen, schrieb Analyst Adrian Pehl von der Investmentbank Stifel Europe. Die Konsensschätzung befinde sich dort bereits, unterstelle aber möglicherweise noch Beiträge aus Fusionen und Zukäufen.

Jefferies-Analyst Henrik Paganetty hob das starke Wachstum im photonischen Kerngeschäft von Jenoptik positiv hervor. Dieses sei der wesentliche Grund für die angehobenen Margenziele, schrieb er. Der Umbau von einem Industrie- zu einem Photonikkonzern sei inzwischen weitgehend abgeschlossen./ck/tav/mis

