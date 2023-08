AKTIE IM FOKUS 2: Continental schnellen hoch - 'MM' über Aufspaltungspläne

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Spekulationen über größere Veränderungen der Konzernstruktur haben die Aktien des Autozulieferers und Reifenherstellers Continental am Montagmittag angetrieben. Sie schnellten auf zuletzt 70,52 Euro nach oben. Das bedeutete ein Plus von gut sieben Prozent und damit den ersten Platz im Dax .

Laut dem "Manager Magazin" (MM) dürften bei Continental perspektivisch größere Veränderungen anstehen. "Die neue Richtung sei klar, heißt es im Umfeld der Spitze. Das Unternehmen soll wieder dahin geführt werden, wo es herkommt: zum Gummi. Als künftiger Kern erhalten bleiben soll, so der Idealplan, das Reifengeschäft und der nicht automobile Teil von Contitech." Das Automotive-Geschäft solle hingegen weiter aufgespalten, verkauft oder in Allianzen mit anderen Unternehmen eingebracht werden.

Als Erstes soll der Autoteil von Contitech zum Verkauf gestellt werden, wie das Magazin unter Berufung auf Insider weiter berichtete. Das sei ein Bereich mit über zwei Milliarden Euro Umsatz, spezialisiert unter anderem auf Riemen und Dichtungssysteme.

Mit dem Kurssprung vom Montag setzten sich die Conti-Papiere auch wieder deutlich vom Bereich um die 66 Euro ab. Diese Unterstützungszone hatten sie seit Anfang Juni mehrfach getestet. Nun ringen sie mit der 21-Tage-Linie, einem Durchschnittskurs für den kurzfristigen Trend.

Schwache Zahlen der Autozuliefersparte für das zweite Quartal hatten die Papiere dabei ebenso wenig nachhaltig belastet wie eine leichte Senkung des Geschäftsausblicks für das laufende Jahr wegen eines schwächer laufenden Ersatzreifengeschäfts.

Investoren hoffen aber auf eine Geschäftsbelebung in den kommenden Monaten. Wie Analyst Michael Jacks von der Bank of America Mitte August in einer Studie schrieb, dürfte das zweite Halbjahr für Reifenhersteller besser laufen als das erste, wenngleich die Daten aktuell noch durchwachsen erschienen. So lasse der Rohstoffkostendruck nach und der Gegenwind im Geschäft mit Ersatzreifen dürfte zumindest ein Stück weit abnehmen. Allerdings lasse auch die Preissetzungsmacht der Hersteller nach, wenngleich sich noch keine sinkenden Preise abzeichneten.

Für 2023 steht nach dem Anstieg am Montag ein Kursplus von gut einem Viertel auf dem Zettel, womit die Papiere im Dax-Spitzenfeld liegen./mis/tih/jha/

