AKTIE IM FOKUS 2: Achterbahnfahrt bei Tui - Analysten loben und warnen

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

(neu: Schlusskurse)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Tui haben am Dienstag nach einer Berg- und Talfahrt kaum verändert geschlossen. Die Papiere des Reisekonzerns waren kurz nach Handelsbeginn zunächst um mehr als 8 Prozent in die Höhe geschnellt und hatten den höchsten Stand seit August erreicht, bevor sie innerhalb einer halben Stunde fast ihre kompletten Gewinne einbüßten. Die Anteilsscheine hielten sich dann noch eine Weile im Plus, bevor sie am frühen Nachmittag unter Druck gerieten und bis zu 7,6 Prozent verloren. Zum Handelsschuss hin erholten sie sich aber spürbar und beendeten den Tag 0,06 Prozent im Minus bei 6,83 Euro.

Börsianer lobten zwar die guten Quartalszahlen von Tui und eine ermutigende Buchungsentwicklung. Analysten aber wiesen auch auf die Anfälligkeit des Unternehmens für das wirtschaftliche Umfeld und die geopolitischen Risiken hin, was Beobachtern zufolge für einen nervösen Handel gesorgt hat.

Analystin Jaina Mistry von der Bank Jefferies merkte an, der Reisekonzern habe im ersten Quartal überraschend profitabel gewirtschaftet. Die Trends bei den Buchungen für die Wintersaison 2023/24 und die Sommersaison 2024 blieben "ermutigend", schrieb die Expertin. Zudem sei die Nettoverschuldung im Jahresvergleich zurückgegangen.

Während Branchenexperten beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) im ersten Geschäftsquartal einen Verlust von 64 Millionen Euro erwartet hätten, habe Tui einen Gewinn von 6 Millionen Euro erzielt, schrieb Analyst Cristian Nedelcu von der Bank UBS. Die Buchungen für die Sommersaison seien im Jahresvergleich um acht Prozent gestiegen - bei gleichzeitig gestiegenen Durchschnittspreisen./la/ngu