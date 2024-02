AKTIEN IM FOKUS: Vitesco sacken ab - Schaeffler-Umtauschverhältnis für Fusion

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Umtauschverhältnis im Zuge der Vitesco -Übernahme durch Schaeffler sorgt am Montag auf beiden Seiten für Bewegung. Bei Vitesco war diese negativ, denn hier ging es am MDax -Ende um fast zehn Prozent bergab, während Schaeffler um 1,5 Prozent stiegen und sich so im SDax unter die größeren Gewinner mischten. Vitesco erreichten den niedrigsten Stand seit Ende Dezember.

Das Umtauschverhältnis ist zentral für die Anleger, die noch Vitesco-Aktien besitzen, nachdem das Übernahmeangebot von Schaeffler im Dezember ausgelaufen war. Im Zuge der geplanten Verschmelzung wurde die Einigung auf ein vorläufiges Verhältnis von 11,4 Schaeffler-Aktien je Vitesco-Aktie mitgeteilt. Gemessen am Schaeffler-Kurs von 6,40 Euro entspräche dies einem Vitesco-Aktienwert von knapp 73 Euro. Diesem Niveau nähert sich nun der Kurs.

Zuvor hatte Analyst Marc-René Tonn das Kursziel für Vitesco auf Basis seiner Berechnungen des Umtauschverhältnisses reduziert. In den drei Monaten vor der Bekanntgabe der Übernahme hätten die Vitesco-Aktien im Schnitt das 13,8-fache des Schaeffler-Kurses gekostet. Diesen Maßstab am Kursniveau vom Freitag angelegt, spreche dies für einen Vitesco-Kurs von 87 Euro. Auf dieses Niveau senkte Tonn sein Kursziel. Mit 73 Euro droht der Wert deutlich geringer auszufallen.

Ein Händler meldete vorsichtige Zweifel an, ob das genannte Umtauschverhältnis der letzte Wurf sein wird. Denn der von beiden Parteien gemeinsam bestellte Bewertungsgutachter sowie der "gerichtlich bestellte Verschmelzungsprüfer" müssten es noch als angemessen bestätigen. Zudem müssten auch die Aufsichtsräte beider Unternehmen noch zustimmen, hieß es./tih/edh/jha/