AKTIEN IM FOKUS: Technologiewerte im Sog der Nasdaq gefragt

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Europäische Technologiewerte haben am Donnerstag Rückenwind aus den USA verspürt. Am Vorabend hatte dort der branchenlastige Nasdaq-100-Index in Relation zu den Standardwerten besonders deutlich zugelegt, weil jüngste US-Inflationszahlen ihren Abwärtstrend bestätigten und Zinssorgen eindämmten. Auf diese reagieren Tech-Werte für gewöhnlich besonders sensibel wegen ihrer Wachstumsdynamik.

Der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology folgte dem am Donnerstag mit einem Plus von 1,2 Prozent, womit er einen einmonatigen Abwärtstrend unterbrach. In Deutschland fielen vor allem Aktien aus der Halbleiterbranche positiv auf: Infineon setzten sich mit einem Kursplus von 1,8 Prozent an die Dax-Spitze. Die Titel des Branchenausrüsters Aixtron legten als bester MDax-Wert 2,4 Prozent zu und im SDax gehörten Siltronic , PVA Tepla oder Elmos mit Kursgewinnen zwischen 2,1 und 3,2 Prozent zu den Favoriten./tih/men