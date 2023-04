AKTIEN IM FOKUS: Starke Volvo-Zahlen treiben Lkw- und Bushersteller-Papiere an

Weitere Suchergebnisse zu "Traton":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke Quartalszahlen des Lkw- und Busherstellers Volvo haben am Mittwoch der gesamten Nutzfahrzeugbranche in Europa kräftige Aufwärtsimpulse verliehen. Dass die Schweden im ersten Quartal mehr umsetzten und verdienten als am Markt erwartet, trieb nicht nur die B-Aktien von Volvo an.

Während die B-Aktien von Volvo in Stockholm um die Mittagszeit um 7,6 Prozent auf 209,10 schwedische Kronen hochsprangen, profitierten hierzulande Daimler Truck und Traton , die im Mai ihre eigenen Quartalsbilanzen vorlegen werden. Daimler Truck gewannen an der Dax -Spitze 3,6 Prozent auf 29,75 Euro. Im SDax der kleineren Werte waren die Papiere der Lkw-Holding von VW Favorit mit plus 6,2 Prozent auf 18,80 Euro. In Italien stiegen die Aktien der kleineren Iveco um 1,9 Prozent auf 8,094 Euro.

Volvo habe mit seinen Gewinnen deutlich besser als erwartet abgeschnitten, schrieb etwa Analyst Jose Asumendi von der US-Bank JPMorgan. Der Konzern sei in den vergangenen Quartalen stark von ineffizienten Lieferketten und außerordentlich hohen Kosten beeinträchtigt worden. Das erste Quartal sei nun aber von Preisanhebungen geprägt gewesen und einer erheblich besseren Lieferketten-Situation, führte Asumedi aus. RBC-Analyst Nick Housden lobte, dass der bereinigte operative Quartalsgewinn von Volvo satte 46 Prozent über der durchschnittlichen Analystenschätzung gelegen habe.

Auch Experten anderer Banken äußerten sich positiv über die sehr soliden Zahlen. Vor allem die Margenentwicklung überzeuge, hieß es etwa seitens der UBS. Allerdings müsse noch der Auftragseingang und der Barmittelzufluss abgewartet werden, um sich ein genaues Bild zu machen, schränkte UBS-Analyst Guillermo Peigneux Lojo ein.

"Insbesondere bei den Lkw- und Busherstellern waren viele Investoren skeptisch gewesen, ob die bisherige Konjunkturstabilisierung in Europa und den USA ausreicht, um gute Zahlen präsentieren zu können", erklärte Marktbeobachter Andreas Lipkow die deutliche Kursreaktion der deutschen Branchenaktien auf den Bericht von Volvo. "Auch bei den deutschen Lkw-Herstellern dürften sich die verbesserten Lieferketten im ersten Quartal positiv ausgewirkt und den operativen Gewinn beflügelt haben." Überraschend sei bei den Schweden zudem die weiter hohe Nachfrage nach Baumaschinen, da hier eine Verlangsamung durch den stagnierenden Immobiliensektor erwartet worden sei.

Passend zu Lipkows Annahmen rechnet auch Analyst Erwann Dagorne von der britischen Bank Barclays für Daimler Truck und Traton mit soliden Quartalsberichten. Bessere Volumina und eine starke Preis- und Mix-Dynamik dürften die wichtigsten Treiber bei der Daimler-Truck-Gruppe gewesen sein, die am 9. Mai über ihr Quartal berichtet. Allerdings dürften sich die Anleger des Dax-Konzerns wohl vor allem auf die Robustheit des Auftragsbestands, auf Auftragseingänge und die Preisdynamik in einem sich abschwächenden Wirtschaftsumfeld konzentrieren als auf die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal, erwartet er.

Zur Lkw-Holding Traton, die ihre Zahlen am 2. Mai vorlegen, schrieb Dagorne: "Wir erwarten ein weiteres solides Quartal." Wesentliche Verbesserungen der Lieferketten seien bereits in der zweiten Jahreshälfte 2022 erkennbar gewesen. Die Volumina dürften sich in Richtung des Jahresumsatzziels entwickelt haben und auch das bereinigte operative Quartalsergebnis im Kerngeschäft sollte innerhalb der Jahreszielspanne liegen. Daher dürfte Traton die eigenen Prognosen für 2023 bestätigen./ck/men/jha/