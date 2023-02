AKTIEN IM FOKUS: Shop Apotheke fallen deutlich nach Kehrtwende der Credit Suisse

Weitere Suchergebnisse zu "Zur Rose Group":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer Kehrtwende der Credit Suisse in der Einstufung der Shop Apotheke haben die Aktien am Donnerstag deutlich Federn gelassen. Sie kamen auf bis zu 66,76 Euro zurück, nachdem sie tags zuvor mit knapp über 75 Euro noch das höchste Niveau seit Mitte August erreicht hatten. Vom Anfang November erreichten Tief seit 2019 bei 36,51 Euro hatten sie sich da mehr als verdoppelt.

Nun gibt Analyst Olivier Calvet den Papieren des Schweizer Konkurrenten Zur Rose den Vorzug, auch wenn er die Shop Apotheke grundsätzlich "bei weitem" für das bessere Unternehmen hält. Die Papiere der Shop Apotheke seien inzwischen doppelt so hoch bewertet wie Onlinehändler im Schnitt, und lägen damit deutlich über ihrer historischen Prämie von rund 40 Prozent, so Calvet. Zudem habe die Shop Apotheke operativ und finanziell geringeres Optimierungspotenzial als Zur Rose. Schritte wie die Übernahme von First A und der Start in Italien müssten sich auch erst als richtig erweisen, fügte er an.

Calvet stampfte sein Kursziel für die Anteilsscheine der Shop Apotheke von 75 auf 42 Euro ein und liegt damit klar unter dem erholten Xetra-Niveau. Bei Zur Rose stockte er derweil das Kursziel von 19 auf 45 Euro auf, bewertet aber beide Aktien mit "Underperform". Shop Apotheke waren bisher mit "Outperform" eingestuft.

Zur Rose hatten bereits am Freitag mit 75 Franken das höchste Niveau seit August erreicht. Im November hatten sie gerade noch 23 Franken gekostet. Am Donnerstag zeigten sich die Titel an der Schweizer robuster als die Titel der Shop Apotheke, indem sie um 0,4 Prozent zulegten./ag/mis/tih