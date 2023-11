AKTIEN IM FOKUS: Salesforce und Snowflake von starken Quartalszahlen beflügelt

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien zweier US-Softwarekonzerne haben am Donnerstag vorbörslich Rückenwind von starken Quartalszahlen erhalten. Die im Dow Jones Industrial notierten Papiere des SAP-Konkurrenten Salesforce stiegen im vorbörslichen New Yorker Handel um etwa neun Prozent. Dem standen die Papiere des kleineren Anbieters Snowflake mit einem Kurssprung um mehr als acht Prozent kaum nach.

Salesforce übertraf im vergangenen Geschäftsquartal mit einem starken Wachstum die Markterwartungen. Auch der Gewinn stieg deutlich, wobei das Unternehmen auch die Früchte seines Sparprogramms erntet. Mit seiner Gewinnprognose für das Schlussquartal übertraf der Spezialist für cloudbasierte Unternehmenssoftware ebenfalls die durchschnittliche Analystenschätzung. Im Gesamtpaket kam dies bei Anlegern gut an: Die Aktien steuern auf ihr höchstes Niveau seit Januar 2022 zu.

Der Softwarekonzern habe den idealen Cocktail gemixt, kommentierte Analyst Mark Murphy von der Bank JPMorgan. Er lobte die anhaltend gute operative Marge und einen "beeindruckend schnellen Cashflow-Anstieg", der noch Luft nach oben für die Aktienbewertung lasse. Der Vertragsumsatz (cRPO) habe die Erwartungen übertroffen und der diesbezügliche Ausblick auf das Schlussquartal sei robust.

Rishi Jaluria von der kanadischen Bank RBC verwies angesichts der robusten Ergebnisse auf konjunkturellen Gegenwind, dem Salesforce eigentlich ausgesetzt sei. "Dieses Quartal verringert Wachstumssorgen und stärkt gleichzeitig die Margenperspektive", schrieb der Experte. Kash Rangan von Goldman Sachs zeigt sich überzeugt davon, dass Salesforce den "Spagat zwischen der Ausweitung der operativen Margen und einem wieder beschleunigten Umsatz schaffen kann".

Brent Thill vom Investmenthaus Jefferies geht davon aus, dass Salesforce nachhaltig ein prozentual zweistelliges Umsatzwachstum erzielt - und dies in Kombination mit einer Marge von über 30 Prozent. Er verknüpfte seinen Optimismus auch mit jenem für den Cloud-Konkurrent Snowflake, der am Vorabend auch starke Zahlen präsentiert hatte. Snowflake habe die Erwartungen in den vier Vorquartalen nicht so deutlich übertroffen wie jetzt. Erstmals sei in dieser Zeit der Ausblick angehoben worden, lobte er.

Das Juli-Hoch der Salesforce-Aktien dürfte am Donnerstag nun geknackt werden. Nach oben wäre dann der Weg frei bis zum Rekordhoch, das im November 2021 - zu Zeiten der Corona-Krise - mit fast 312 US-Dollar erreicht worden war. Salesforce-Aktien wurden vorbörslich zu gut 250 Dollar gehandelt, Snowflake zu etwa 190 Dollar.

Damit würden die Snowflake-Aktien unter ihrem Jahreshoch von knapp 194 Dollar bleiben, einem wichtigen Widerstand. Das Cloud-Unternehmen war erst 2020 an die Börse gegangen. Gegen Ende dieses ersten Corona-Jahres folgte dann ein Rekordhoch von 429 Dollar. Mit dem Ende des Corona-Booms in der Branche ging es dann aber ab Ende 2021 schnell nach unten mit dem Kurs.

Die Papiere des deutschen Konkurrenten SAP notieren indes auf Rekordniveau. Am Donnerstag hielt die gute Stimmung unter den Anlegern der Walldörfer an - mit einem Anstieg um 1,2 Prozent. 2023 haben die SAP-Aktien mehr als die Hälfte zugelegt.

Auch wenn Salesforce vom Rekordniveau noch etwas entfernt ist, lief es für die US-Amerikaner in diesem Jahr allerdings noch besser mit einem Jahresplus, das am Donnerstag auf fast 90 Prozent steigen dürfte. Damit sind sie im Dow 2023 der beste Wert vor anderen Tech-Aktien wie Intel , Microsoft oder Apple ./tih/ag/mis