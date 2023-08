AKTIEN IM FOKUS: SAP und Infineon von New Yorker Tech-Rally erfasst

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Europäische Tech-Aktien sind am Dienstag bei Anlegern begehrt. Rückenwind lieferte eine starke Nasdaq-Börse mit deutlichen Kursgewinne zum Wochenstart. Der Stoxx Europe 600 Technology lag am Dienstagvormittag mit einem rund zweiprozentigen Kursplus in Führung im Branchentableau. Er erholte sich damit weiter von seinem niedrigsten Niveau seit Mai vom vergangenen...