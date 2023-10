AKTIEN IM FOKUS: On Semiconductor erschreckt Anleger - Chipwerte unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

FRANKFURT/PARIS/NEW YORK (dpa-AFX) - Weitere schlechte Nachrichten aus dem Chipsektor haben am Montag auf beiden Seiten des Atlantiks die Aktien aus der Halbleiterbranche belastet. Grund war diesmal der US-Konzern On Semiconductor , der mit seinem Quartalsausblick die Erwartungen verfehlte.

Analysten bezeichneten die Zahlen, die das Unternehmen vorgelegt wurden, als eigentlich "solide". Der Ausblick sei aber eine Enttäuschung und dies sei kein gutes Signal für die ganze Branche, da die verhaltene Perspektive im Zusammenhang mit den industriellen Endmärkten stehe, hieß es. Ähnliche Signale habe es zuletzt auch schon von anderen Unternehmen gegeben.

Besonders erschreckt von den Aussagen zeigten sich die Anleger von On Semiconductor: Die Papiere brachen in New York um 18 Prozent ein. Wie von den Experten erwartet, hinterließen die Turbulenzen auch ihre Spuren im breiten Sektor, wie Kursverluste zwischen 0,5 und 5,8 Prozent bei Aktien wie Intel , AMD , Texas Instruments und NXP Semiconductor zeigten.

Von den schlechten Nachrichten erfasst wurden im Tagesverlauf auch europäische Branchentitel wie Infineon und STMicroelectronics , deren Kurse um bis zu 5,3 Prozent abrutschten. Auch an den Titeln der Branchenausrüster ASML und Aixtron ging dies mit Einbußen von 1,1 beziehungsweise 3,7 Prozent nicht spurlos vorbei.

Bereits am vergangenen Donnerstag hatten enttäuschende Unternehmenszahlen vom südkoreanischen Konzern SK Hynix sowie von Süss Microtec aus Deutschland belastet.