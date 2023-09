AKTIEN IM FOKUS: MTU auf Jahressicht wieder im Minus - Airbus auch runter

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von MTU sind am Montag mit 196,90 Euro auf ein neues Jahrestief gefallen. Im laufenden Jahr liegen die Papiere des Triebwerkbauers nun leicht im Minus, was bereits Mitte August kurzzeitig der Fall war. Auch Airbus-Aktien gehörten im Dax zu den größten Verlierern, Safran gaben in Paris ebenfalls gegen den Markttrend nach.

Auslöser sind eventuell Nachrichten vom US-Konzern RTX. Der Luft- und Raumfahrtkonzern kündigte eine Sonderbelastung in Milliardenhöhe im dritten Quartal an. Hintergrund sind die Probleme mit einem Metallpulver, das von Pratt & Witney bei der Herstellung von Flugzeugturbinen verwendet wird. Pratt & Witney hatte im Sommer einen umfangreichen Rückruf gestartet, und damit die gesamte Branche verunsichert.

MTU baut zusammen mit seinem Partner Pratt & Whitney aus den USA die Antriebe vom Typ PW1100G-JM, die etwa jeden zweiten Airbus-Jet aus der Modellfamilie A320neo antreiben./ag/mis

