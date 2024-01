AKTIEN IM FOKUS: Luxuswerte fallen - China-Sorgen trüben die Stimmung

Weitere Suchergebnisse zu "Burberry Group Plc.":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Luxuswaren- und Modeunternehmen sind am Mittwoch nach durchwachsenen Konjunkturdaten aus China unter Druck geraten. Das Land erreichte 2023 zwar das eigene Wirtschaftswachstumsziel, der Immobilienmarkt bleibt aber schwach und die Konsumlaune der Menschen angeschlagen. Unklare Perspektiven für die Nachfrage in China hatten Luxuswerte bereits jüngst immer mal wieder belastet, da das Land ein sehr wichtiger Markt für die Unternehmen ist.

Für die Aktien von LVMH und Kering ging es kurz nach dem Handelsstart um jeweils rund zwei Prozent nach unten. Richemont und Swatch fielen ebenfalls.

Am deutschen Markt büßte die Aktien des Modeschneiders Hugo Boss 1,8 Prozent ein, hielten sich damit aber immerhin über dem Vortagestief. Am Dienstag war der Hugo-Boss-Kurs am Ende um fast zehn Prozent eingebrochen, nachdem der Jahresausblick enttäuscht hatte./mis/stk