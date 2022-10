AKTIEN IM FOKUS: Investoreninteresse reißt Fresenius und FMC aus Kursdepression

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Papiere von Fresenius sind am Mittwochnachmittag um 12 Prozent auf 23,18 Euro angesprungen. Auslöser war die Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg aus informierten Kreisen, wonach der Investor Elliott das niedergeschlagene Kursniveau offenbar zum Einstieg nutzt. Er bleibe aber bislang unter der meldepflichtigen Schwelle von 3 Prozent, hieß es.

Fresenius hatten erst in der Vorwoche mit 19,69 Euro das tiefste Niveau seit 2011 erreicht und im laufenden Jahr damit über 44 Prozent an Wert verloren. Der Medizinkonzern leidet vor allem unter den Problemen der Dialysetochter FMC, deren Aktien sich sogar auf das Niveau von 2009 halbierten. Sie kletterten am Mittwoch nun rund 8 Prozent./ag/men