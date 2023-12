AKTIEN IM FOKUS: Immobilienwerte bleiben gesucht - Goldman lobt Zinsaussichten

Weitere Suchergebnisse zu "STOXX EU600 RE Cap":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Immobilienwerte bleiben am Dienstag gefragt. Der gesamteuropäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Real Estate erklomm ein weiteres Erholungshoch seit März dieses Jahres. Nachdem er im Oktober für 2023 noch 15 Prozent im Minus gelegen hatte, liegt er inzwischen bei gut 7 Prozent Plus. Ähnliche Muster zeigen Vonovia , LEG , TAG, Hamborner und Deutsche Wohnen , die in Dax & Co am Vormittag Spitzenplätze in ihren Indizes belegten.

Die Branche hatte besonders gelitten unter dem Zinserhöhungszyklus der Notenbanken zur Bekämpfung der Inflation. Inzwischen besserten sich aber die Zinsaussichten zum Positiven, schrieb Analyst Jonathan Kownator von Goldman Sachs in seinem Branchenausblick. Ab dem zweiten Quartal rechnete die Ökonomen von Goldman in Europa mit Zinssenkungen. Schnellere oder deutlichere Senkungen könnten jederzeit Auftrieb geben, so der Experte.

Insgesamt biete die Branche in Europa gute Chancen mit zehn Kauf- und sechs Verkaufsempfehlungen sowie einigen "Neutral"-Voten. Vonovia stehen sogar auf der "European Directors’ Cut Conviction List", einer Ansammlung überzeugender Kaufideen mit besonders deutlichen Abweichungen zur Markteinschätzung./ag/mis