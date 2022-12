AKTIEN IM FOKUS: Fusion von Novozymes mit Chr. Hansen treibt Symrise an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Fusion der Enzymspezialisten Novozymes und Chr. Hansen hat am Montag Fantasie in die Branche der Hersteller von Lebensmittelzusätzen gebracht. Insbesondere der Dax-Konzern Symrise profitierte mit einem Plus von zwei Prozent auf 107,20 Euro, was den ersten Platz im deutschen Leitindex bedeutete. Das Papier ringt nun mit der 21-Tage-Linie, die bei 108,68 Euro verläuft.

Die Aktien von Chr. Hansen schnellten zum Wochenstart um 36 Prozent nach oben. So sollen die Aktionäre von Chr. Hansen für jedes Papier im Streubesitz 1,5326 neue B-Aktien von Novozymes erhalten, was laut Unternehmensangaben einen Aufschlag von 49 Prozent zum Hansen-Schlusskurs vom Freitag impliziert. Damit ergebe sich eine Bewertung von 660,55 dänischen Kronen (88,80 Euro) je Hansen-Aktie, hieß es weiter.

Analysten der Credit Suisse werten den Deal, der ihnen zufolge schon seit Jahren immer mal wieder diskutiert worden sei, positiv für Chr. Hansen. Das gelte auch mit Blick auf die Branchenkonsolidierung. Allerdings sei der Preis, den Novozymes zahle, recht hoch. Novozymes-Papiere fielen am Montag um fast neun Prozent./mis/stk