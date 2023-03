AKTIEN IM FOKUS: Europäische Einzelhändler schwach wegen H&M und Inditex

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktuelle Geschäftszahlen von H&M und höhere Kosten bei Inditex sind den Anlegern am Mittwoch sauer aufgestoßen. Deutliche Kursverluste der Papiere der Einzelhändler drückten den Branchenindex Stoxx Europe 600 Retail um mehr als 2 Prozent nach unten. Er gehört mit plus 15,5 Prozent im Jahr 2023 allerdings immer noch zu den besten nach dem Auto-Index.

H&M attestierte Jefferies-Experte James Grzinic in seiner ersten Reaktion einen "enttäuschenden Februar". Die Umsatzentwicklung habe im Vormonat wohl gedreht, so Grzinic. Dem zuletzt etwas gestiegenen Optimismus der Anleger wehe damit scharfer Wind entgegen.

Bei Inditex hatten Analysten am Geschäft in ersten Reaktionen dagegen wenig auszusetzen. Georgina Johanan von JPMorgan wies allerdings auf höhere Investitionen hin, anstelle eigentlich am Markt erwarteter Signale für steigende Ausschüttungen.

Im Fahrwasser schwacher H&M und Inditex verloren auch Aktien reiner Onlinehändler wie Zalando oder sogar Papiere von Essenslieferanten deutlich./ag/stk