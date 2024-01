AKTIEN IM FOKUS: Essenslieferanten fallen nach Exane-Studie - Deliveroo Ausnahme

Weitere Suchergebnisse zu "Just Eat Takeaway.com":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Papiere europäischer Essenslieferanten haben am Montagvormittag deutlich unter Druck gestanden. Analyst Andrew Gwynn von Exane BNP Paribas goss mit einer negativen Studie Öl ins Feuer der ohnehin schwachen Branchenstimmung. "Was soll man mit einem Sektor machen, in dem der einzige, der überhaupt Geld verdient, eine Gewinnwarnung veröffentlicht?", so der Experte. Hellofresh habe einige hausgemachte Probleme, Absatzwachstum sei aber eines der gesamten Branche. Ein Belebungsfaktor sei nur schwer auszumachen.

Die Aktien von Hellofresh fielen um gut 5 Prozent auf 12,37 Euro und weiteten damit ihren Verlust des noch jungen Jahres auf gut 13 Prozent aus, nachdem sie 2023 schon 30 Prozent verloren hatten.

Just Eat Takeaway rutschten auf Jahressicht ebenfalls ins Minus, nachdem Gwynn die Papiere auf "Underperform" abgestuft hatte. Damit gesellen sie sich zu Hellofresh und Ocado.