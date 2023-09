AKTIEN IM FOKUS: Adidas, Puma und auch Zalando profitieren von Nike-Bericht

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Quartalsbericht von Nike hat am Freitagmorgen mit Adidas , Puma und Zalando auch Profiteure am deutschen Markt. So sprangen Adidas um gut 7 Prozent an ihre exponentielle 200-Tage-Linie zurück. Puma kletterten um fast 6,5 Prozent gar wieder darüber. Zalando erholten sich nach zweistelligem Wochenminus immerhin etwas.

Nike stecke in einer "strahlenden Rüstung" ("Nike In Shining Armour"), schrieb Jefferies-Experte James Grzinic wohl auch in Anspielung auf den Wettbewerber Under Armour . Mit großer Erleichterung dürften Anleger auf den Bericht zum ersten Geschäftsquartal reagieren - was dann auch geschah.

Erfüllte Margenerwartung, der Ausblick auf zweites Quartal und Gesamtjahr, sowie Fortschritte bei den Lagerbeständen sendeten auch positive Ergebnissignale für Adidas und Puma, so Grzinic. Für Zalando spielt Börsianern zufolge vor allem der Abbau der Lagerbestände eine Rolle. Die aktuellen Absatztrends sind Experten zufolge indes schlecht, was auch zum jüngsten Kursrutsch führte./ag/stk

