AKA Brands Holding Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die technische Analyse der Aka Brands-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 6,76 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 10,25 USD liegt, was einer Abweichung von +51,63 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt bei 9,52 USD, was einer Abweichung von +7,67 Prozent entspricht, und die Aktie wird daher ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bedacht. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating für die Aka Brands-Aktie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Aka Brands zeigt eine überwiegend negative Stimmung in den sozialen Medien und eine Konzentration auf negative Themen in den vergangenen Tagen. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine zunehmend positive Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. In Summe erhält die Aka Brands-Aktie daher ein "Gut"-Rating im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aka Brands-Aktie hat einen Wert von 44, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 50,31 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Aka Brands.