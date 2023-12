AJ Bell Aktie: Das gab es noch nie!

Der Relative Strength Index (RSI) der Aj Bell liegt bei 22,01, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 42, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aj Bell in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz bei Aj Bell festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aj Bell beträgt 17, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" im Durchschnitt ein KGV von 19 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Aj Bell daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei das Stimmungsbarometer an sechs Tagen auf grün stand und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt und unterhielten sich in den letzten Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Aj Bell. Daher wird die Aktie in Bezug auf das Anleger-Sentiment als "Gut" eingestuft.