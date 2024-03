AJ Bell Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Aktienkurs von Aj Bell zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien im Finanzsektor eine Rendite von -4,38 Prozent, was 0 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Ähnlich sieht es in der Kapitalmärkte-Branche aus, wo Aj Bell mit einer Rendite von 1,69 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Diese Entwicklung führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aj Bell bei 305 GBP liegt, was einer Entfernung von +2,4 Prozent vom GD200 (297,84 GBP) entspricht. Dies wird als neutral eingestuft. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 309,61 GBP, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analysten haben die Aktie von Aj Bell in den letzten zwölf Monaten mit 2 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Aj Bell vor, aber das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 400 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 31,15 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aj Bell-Aktie liegt bei 63, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 56,33, was wiederum zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Aj Bell basierend auf dem RSI.