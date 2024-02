AJ Bell Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die langfristige Meinung der Analysten zur Aj Bell-Aktie ist positiv. Von insgesamt 4 Bewertungen wurden 2 als "Gut" und 2 als "Neutral" eingestuft. Im Vergleich zu den Bewertungen des letzten Monats, bei denen es 1 "Gut" und 1 "Neutral" gab, ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 400 GBP, was einer potenziellen Performance von 23 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 325,2 GBP liegt.

In Bezug auf den Branchenvergleich hat die Aj Bell-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,38 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Kapitalmärkte"-Branche hat sie jedoch eine Outperformance von +2,84 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors liegt die Rendite von Aj Bell um 1,77 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser positiven Vergleiche erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aj Bell liegt bei 48,48, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, bewegt sich bei 38 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Situation.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Aj Bell ist neutral, wobei jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen in den sozialen Medien aufgegriffen wurden. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls die Einstufung "Gut".

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung der Aj Bell-Aktie basierend auf den Analystenmeinungen, dem Branchenvergleich, dem RSI und der Anlegerstimmung.