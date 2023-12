AJ Bell Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Aktuell bietet die Aktie von Aj Bell eine Dividendenrendite von 3,01 %, was 3,07 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Dividendenausschüttung des Unternehmens niedriger ausfällt, was als "Schlecht" bewertet wird.

Analysten geben der Aj Bell-Aktie derzeit eine Gesamtbewertung von "Gut", basierend auf 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 400 GBP, was ein Aufwärtspotenzial von 28,87 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität war auch durchschnittlich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Aj Bell auf 7-Tage-Basis überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aj Bell-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.