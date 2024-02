AJN Resources Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Für die Ajn liegt der RSI bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt für die Ajn einen RSI von 75, was ebenfalls als überkauft gilt und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Ajn eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Stimmungsänderungsrate weist kaum Änderungen auf, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" ist.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -33,33 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,3 CAD mit dem aktuellen Kurs (0,2 CAD) vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 0,27 CAD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -25,93 Prozent führt und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating für die Ajn-Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung rund um die Aktien von Ajn wurde auch auf sozialen Plattformen betrachtet und die Mehrheit der Kommentare und Befunde war positiv. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Gut" hinsichtlich der Stimmung führt. Daher wird Ajn hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.