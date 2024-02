AJIS Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Ajis-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2325,97 JPY verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 2524 JPY, was einem Unterschied von +8,51 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2423,52 JPY wird analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt mit einem Unterschied von +4,15 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ajis-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Ajis diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Ajis-Aktie auf 7-Tage-Basis als überverkauft eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird sie als "Neutral" eingestuft, da der RSI25 bei 40,02 liegt und somit weder überkauft noch -verkauft ist.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Ajis-Aktie führt.