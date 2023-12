AJIS Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die technische Analyse der Ajis-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2301,23 JPY liegt, wobei der letzte Schlusskurs von 2301 JPY nur um -0,01 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2256,88 JPY) weist mit einer Abweichung von +1,95 Prozent einen nahe dem gleitenden Durchschnitt liegenden letzten Schlusskurs auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Ajis-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ajis-Aktie hat einen Wert von 8, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage Basis (22,39) bestätigt ebenfalls die Überverkauftheit und führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Rating für Ajis basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment rund um die Ajis-Aktie war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieser neutralen Stimmung erhält die Aktie heute ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentimentbarometer. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für Ajis auf Basis des Anleger-Sentiments.

Was das Sentiment und den Buzz rund um Ajis betrifft, so gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Auch die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge zeigten keine signifikanten Unterschiede. Daher erhält Ajis in Bezug auf das Sentiment und den Buzz ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Ajis-Aktie sowohl auf Basis der technischen Analyse, des RSI, des Anleger-Sentiments und des Sentiments und Buzz mit einer "Neutral"-Bewertung versehen wird.