AJIS Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Aktie der Ajis wird derzeit durch die technische Analyse als "Neutral" eingestuft. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 2300,12 JPY, während der Aktienkurs selbst bei 2340 JPY liegt, was einem Abstand von +1,73 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 2255,88 JPY, was einer Differenz von +3,73 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Signal, da der Wert bei 33,33 liegt und weder überkauft noch -verkauft ist. Selbst bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 34, was weiterhin als neutral betrachtet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weder in den sozialen Medien noch in der Anzahl der Beiträge. Daher wird auch hier die Aktie mit "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war ebenfalls neutral, ohne positive oder negative Ausschläge in den Diskussionen über das Unternehmen Ajis. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit für die Ajis-Aktie eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der technischen Analyse, dem RSI, dem Sentiment und dem Anlegerverhalten.