AJIS Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Eine Untersuchung der Aktie von Ajis hinsichtlich dieser Faktoren zeigt eine mittlere Aktivität der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Ajis blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Ajis bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses, dass die Ajis derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 2299,76 JPY, womit der Kurs der Aktie (2288 JPY) um -0,51 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht ebenfalls der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 2255,5 JPY, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +1,44 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit das Rating "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) dient dazu, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Ajis liegt bei 56,39, was eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 36,82, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating "Neutral".

Die Bewertung durch die überwiegend privaten Nutzer in sozialen Medien zeigt, dass Ajis in den vergangenen zwei Wochen eher neutral bewertet wurde. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Neutral". Insgesamt führt die Messung der Anleger-Stimmung zu einer "Neutral"-Einstufung für die Aktie von Ajis.