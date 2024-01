AIkido Pharma Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Dominari-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 69, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 45,03 ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Dominari eingestellt waren. Jedoch waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Stärke der Diskussion zeigte keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass die Dominari-Aktie aktuell 12,44 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen ist die Distanz zum gleitenden Durchschnitt mit -8,61 Prozent als "Schlecht" einzustufen. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

