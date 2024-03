AI/ML Innovations Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour SA":

Die Aktie von Ai-ml Innovations liegt mit einem Kurs von 0,08 CAD derzeit 14,29 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Im Gegensatz dazu ist die Bewertung auf Basis der vergangenen 200 Tage "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -27,27 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung gegenüber Ai-ml Innovations auf sozialen Plattformen war überwiegend negativ, was zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Hinsicht führt. Die Nutzer haben in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen diskutiert, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung der Stimmung führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Ai-ml Innovations als neutral eingestuft werden kann. Der RSI7 liegt bei 60, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 44 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten vier Wochen konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Ai-ml Innovations verzeichnet werden, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Jedoch wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Ai-ml Innovations auf dieser Stufe daher eine Bewertung von "Schlecht".