AI Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Anlegerstimmung bezüglich der Aktie Ai von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert befasst haben. Insgesamt wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, weshalb die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ai liegt bei 43,68, was darauf hinweist, dass die Situation weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird. Somit ergibt sich auch hier eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 73, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Ai mit einem Kurs von 732 JPY derzeit -12,39 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -25,79 Prozent liegt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen wurde registriert, und auch die Stärke der Diskussion blieb unverändert. Daher wird Ai in Bezug auf diese Kriterien insgesamt als "Neutral" bewertet.