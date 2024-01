AIT Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Ait-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 9,66 Punkten, was bedeutet, dass die Ait-Aktie als überverkauft eingestuft wird und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 neutral, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in diesem Punkt unserer Analyse führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Ait-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1718,14 JPY, während der Kurs der Aktie (1778 JPY) um +3,48 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht ebenfalls der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 1660,12 JPY, was einer Abweichung von +7,1 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Ait-Aktie haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, wodurch die Ait-Aktie ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien festgestellt wurden. Insgesamt ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Neutral".

In Zusammenfassung wird die Ait-Aktie aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien insgesamt als "Neutral" eingestuft.