AIS Resources Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Stimmung der Anleger im Hinblick auf Ais war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab zwei positive und drei negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird daher eine "Neutral"-Einschätzung für Ais abgegeben.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ais-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,11 CAD liegt, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs mit 0,06 CAD deutlich darunter liegt (Unterschied -45,45 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,1 CAD) zeigt eine Unterbewertung des Schlusskurses (-40 Prozent Abweichung) und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Ais beträgt aktuell 83,33 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 83,33 eine Überbewertung und führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Schließlich beträgt die Dividendenrendite von Ais 0 Prozent, was 3,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent. Somit wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion die Bewertung "Schlecht".