AIS Resources Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der in der technischen Analyse verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt aktuell 50, was darauf hindeutet, dass die Ais-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 50 und führt zu einer ähnlichen "Neutral"-Bewertung. Die Gesamtanalyse des RSI ergibt daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die meisten Kommentare und Beiträge zu diesem Wert waren ebenfalls neutral, was zu der Schlussfolgerung einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ais-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50).

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Ais in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.