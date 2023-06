AIR SHOW/Rekordauftrag: Indische Airline Indigo bestellt 500 Airbus-Jets

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

LE BOURGET (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeughersteller Airbus hat am ersten Tag der Paris Air Show einen Rekordauftrag an Land gezogen. Die indische Billigfluggesellschaft Indigo bestellt 500 Maschinen aus der Modellfamilie A320neo, wie Vertreter beider Seiten am Montag auf der weltgrößten Luftfahrtmesse in Le Bourget mitteilten. Dies sei der größte Einzelauftrag in der Geschichte der Luftfahrt. Derzeit betreibt Indigo eine Flotte von rund 300 Maschinen und hat aus bisherigen Bestellungen noch mehrere hundert Jets zu bekommen./stw/nas