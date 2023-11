AIRTIME ADVANCE-LÖSUNGEN VON OPTASIA DURCH MTN IN KAMERUN BEREITGESTELLT

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Optasia, ein führender Anbieter von Fintech-Dienstleistungen, ist stolz, einen weiteren Einsatz seiner Airtime Advance-Lösungen bekannt zu geben. Dieses Mal findet der Einsatz in Kamerun statt und wird durch Mobile Telephone Networks (MTN) Cameroon Limited, einem der wichtigsten Telekommunikationsanbieter in der Region, bereitgestellt.Optasia betreibt diese Airtime Advance-Lösung über seine proprietäre KI-gestützte Plattform und Technologie, die es MTN, dem langjährigen Partner von Optasia, ermöglicht, seinen rund 11 Millionen Abonnenten im Land eine nahtlose Kommunikation anzubieten. Dieser Einsatz, der unter dem kommerziellen Namen „XtraTime" läuft, ist der dritte in einer Reihe von Airtime Advance-Diensten, die von MTN in ebenso vielen Ländern angeboten werden.„Den Menschen zuverlässige, schnelle und präzise Dienste über den Mobilfunkanbieter ihrer Wahl zu ermöglichen, um miteinander in Kontakt zu bleiben, ist etwas, worin wir uns als Unternehmen traditionell auszeichnen", erklärte Mark Muller, CEO von Optasia. „Wir sind begeistert, dass wir diese Art von hochkarätigen, KI-gesteuerten Lösungen über einen zuverlässigen Partner wie MTN nach Kamerun liefern können, und wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, solchen Partnern dabei zu helfen, ihren Abonnenten die besten verfügbaren Dienste zu bieten."Optasias Airtime Advance-Lösungen, wie sie in Kamerun über MTN angeboten werden, sowie die Mikrokredit- und Datenmonetarisierungslösungen des Unternehmens haben in den letzten Jahren maßgeblich zum stetigen Wachstum von Optasia beigetragen. Und die Pläne von Optasia für 2024 und darüber hinaus sind ebenso ehrgeizig, dank der bewährten KI-gestützten Plattform, die es seinen Partnern weltweit ermöglicht, ihren Abonnenten und Kunden erstklassige Dienste anzubieten.Informationen zu OptasiaOptasia, ehemals Channel VAS, ist eine fortschrittliche, KI-gestützte Plattform, die Millionen von Privatpersonen und KMU in über 30 Ländern, hauptsächlich in Schwellenländern, sofortigen Zugang zu Finanzlösungen ermöglicht. Das B2B2X-Modell von Optasia (Business-to-Business-to Customers und KMU) schafft für seine Partner, wie zum Beispiel Mobilfunknetzbetreiber, Anbieter von mobilem Geld, Banken und Zahlungsgateways, Mehrwert in Form von zusätzlichen Einnahmen, verbesserter Kundenerfahrung und höherer Kundenbindung, ohne dass zusätzliche Betriebs- oder Kapitalkosten anfallen. Die KI-gestützte Daten-Engine des Unternehmens und die firmeneigenen Algorithmen analysieren alternative Daten aus mobilen und anderen Umgebungen, um ihren Partnern relevante Sofortkreditentscheidungen zu liefern. Diese Funktionen ermöglichen Mikrokredite, Airtime und Datenvorschüsse über mobile Geldbörsen, SIM-Karten und andere digitale Umgebungen.Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2066074/4011465/Optasia_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/airtime-advance-losungen-von-optasia-durch-mtn-in-kamerun-bereitgestellt-301976645.htmlPressekontakt:Stefanos Papilidis,Brand & Communications Managerstefanos.papilidis@optasia.com,Tel.: +30 211 1060 354,Mobil: +30 6957 774371.Original-Content von: Channel VAS / Optasia, übermittelt durch news aktuell